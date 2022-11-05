Сотрудники Следственного комитета России передали гумпомощь в сады Луганска

Детям подарили развивающие игры, выполненные из экологически чистых материалов. Фото: ЛИЦ

Сотрудники 12 военного следственного управления Следственного комитета России совместно с депутатами Народного Совета Луганской Народной Республики передали в дошкольные учреждения Луганска гуманитарную помощь. В нее вошли развивающие игры и детские книги, выполненные из экологически чистых материалов. Об этом сообщили в Луганском информационном центре.

— Мы очень надеемся, что эти подарки позволят маленьким жителям большой страны поскорее забыть о тревожных днях, омраченных оглушающими взрывами, вспомнить о своих любимых книжных героях, расти и развиваться, познавая с их помощью мир, — подчеркнул сотрудник Следственного комитета.

Гуманитарную помощь доставили в учебно-реабилитационный центр № 135, детский сад № 43, а также ясли-сад № 74 «Лугацветик» и ясли-сад комбинированного вида № 76 «Дружба», расположенные в столице Луганской Народной Республики.

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