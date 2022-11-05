В Горловке ранены два мирных жителя, без света остались более двух тысяч абонентов

ВФУ продолжают наносить удары по Горловке (архивное фото) Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Вооруженные формирования Украины вновь открыли огонь по Горловке. В результате обстрела ранения получили два мирных жителя 1960 и 1968 годов рождения на улицах Попова и Живописная. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Обесточены 15 трансформаторных подстанций, 8 котельных, больница, школа, детсад. Без энергоснабжения остаются 2406 абонентов Никитовского района и района шахты им. Изотова, — отметили в ведомстве.

Кроме того, в Горловке зафиксировано попадание снаряда в многоквартирный жилом дом на улице Живописная и в частный жилом дом на улице Бетховена. Обстрел города велся с позиций украинских боевиков, расположенных в населенных пунктах Дзержинск и Дружба.

Напомним, что вчера ВФУ открыли огонь по горловскому заводу «Стирол». Пострадали административное здание заводоуправления, медико-санитарная часть, цех связи и административно-хозяйственное здание. Жертв удалось избежать.

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