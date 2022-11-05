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НовостиПолитика5 ноября 2022 10:22

В Горловке ранены два мирных жителя, без света остались более двух тысяч абонентов

Украинские боевики продолжают обстреливать прифронтовой город
Виктория ПОДАРОВА
ВФУ продолжают наносить удары по Горловке (архивное фото)

ВФУ продолжают наносить удары по Горловке (архивное фото)

Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Вооруженные формирования Украины вновь открыли огонь по Горловке. В результате обстрела ранения получили два мирных жителя 1960 и 1968 годов рождения на улицах Попова и Живописная. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Обесточены 15 трансформаторных подстанций, 8 котельных, больница, школа, детсад. Без энергоснабжения остаются 2406 абонентов Никитовского района и района шахты им. Изотова, — отметили в ведомстве.

Кроме того, в Горловке зафиксировано попадание снаряда в многоквартирный жилом дом на улице Живописная и в частный жилом дом на улице Бетховена. Обстрел города велся с позиций украинских боевиков, расположенных в населенных пунктах Дзержинск и Дружба.

Напомним, что вчера ВФУ открыли огонь по горловскому заводу «Стирол». Пострадали административное здание заводоуправления, медико-санитарная часть, цех связи и административно-хозяйственное здание. Жертв удалось избежать.

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