В Новоазовском районе ДНР восстанавливают шесть мостов

Восстановление Республики набирает обороты. Фото: пресс-служба администрации Главы ДНР

В Новоазовском районе Донецкой Народной Республики восстанавливают сразу шесть мостов. Два из них сдадут в эксплуатацию уже в этом году, а капитальный ремонт остальных завершится в 2023 году. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Главы ДНР.

— В Новоазовском районе восстанавливают шесть мостов: идет установка новых опор и пролетов, укладка дорожного покрытия. К работам привлечены строители из разных регионов России, — отметили в пресс-службе администрации.

Напомним, что ранее в Луганске восстановили учебно-воспитательный комплекс имени летчика-космонавта Георгия Берегового (бывшая школа №29), поврежденный обстрелами ВФУ в 2014 году. Над восстановлением объекта трудились 1,5 тысячи строителей и около 350 единиц техники. Школу оснастили камерами видеонаблюдения по периметру и внутри здания, а к 15 ноября в учебное учреждение должны доставить новые компьютеры.

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