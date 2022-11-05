Денис Пушилин пожелал скорейшего выздоровления раненому судье ДНР

Глава Республики пожелал судье скорейшего выздоровления. Фото: пресс-служба администрации Главы ДНР

Врио Главы Донецкой Народной Республики пожелал скорейшего выздоровления судье Верховного суда ДНР, которого ранили из огнестрельного оружья вечером 4 ноября в Углегорске. Об этом Денис Пушилин сообщил в своем телеграм-канале.

— Украинский режим продолжает проявлять свои подлые террористические методы. Вчера вечером, 4 ноября, в Углегорске было совершено покушение с применением огнестрельного оружия на судью Верховного Суда ДНР Александра Никулина. Желаю Александру Никулину скорейшего выздоровления, — отметил лидер Республики.

Пушилин подчеркнул, что Александр Анатольевич Никулин выносил приговоры нацистским военным преступникам.

Напомним, что вечером 4 ноября в Углегорске было совершено покушение на судью. Потерпевший получил огнестрельное ранение и находится в тяжелом состоянии. В МВД ДНР подчеркнули, что приняты все меры к установлению и розыску подозреваемых в совершении преступления.

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