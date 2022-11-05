Мирный житель подорвался на украинской мине «Лепесток» в Кировском районе Донецка

Такие мины могут травмировать и искалечить взрослого человека, а ребенка — убить. Фото: СЦКК ДНР

Мирный житель получил ранение в результате подрыва запрещенной противопехотной мины ПФМ-1 «Лепесток» в Кировском районе столицы Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— В результате подрыва на мине ПФМ «Лепесток» получил ранение мужчина 1964 года рождения, — отметили в СЦКК.

В ведомстве подчеркнули, что по состоянию на 11:00 5 ноября в Донецкой Народной Республике зарегистрировано уже 84 случая подрыва гражданских лиц, в том числе 4 ребенка, на минах ПФМ «Лепесток». Один из пострадавших в результате ранения скончался в больнице.

Напомним, что при обнаружении взрывоопасного предмета необходимо вызвать МЧС по номеру 101. Нельзя трогать и самостоятельно перемещать ВОП. Противопехотная фугасная мина «Лепесток» может травмировать и даже искалечить человека.

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