Русский освободительный марш продолжается Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Союзные войска ДНР за сутки уничтожили порядка 60 украинских боевиков, а также вражеское вооружение и военную технику. Об этом сообщили в пресс-службе Народной милиции Донецкой Народной Республики.

— Уничтожены две самоходные артиллерийские установки (2С1 «Гвоздика» и «М109»), одна гаубица (АХС «Краб»), РСЗО «Град», четыре танка (два Т-64БВ и два Т-72Б), десять единиц бронированной и автомобильной техники, в воздухе сбито три БпЛА противника, — отметили в ведомстве.

Тем временем официальный представитель Народной милиции ЛНР капитан Иван Филипоненко подчеркнул, что противник понес большие потери в живой силе и военной технике.

— Уничтожено до 40 человек личного состава, четыре бронетранспортера, два беспилотных летательных аппарата и десять единиц специальной автомобильной техники, — рассказал капитан.

Таким образом, совокупные потери ВФУ составили порядка 100 боевиков.

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