ВФУ за сутки убили трех и ранили 13 мирных жителей в ДНР

Под огнем ВФУ оказался также горловский завод «Стирол». Фото: СЦКК ДНР

Вооруженные формирования Украины за сутки убили трех мирных жителей в Куйбышевском районе Донецка, а также ранее освобожденной Владимировке. Под огнем оказались шесть населенных пунктов Республики — Донецк, Гольмовский, Зайцево, Горловка, Макеевка и Ленинское. Об этом сообщили в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Ранения различной степени тяжести получили 13 гражданских лиц в Кировском и Куйбышевском районах Донецка, Червоногвардейском районе Макеевки и Никитовском районе Горловки, а также в ранее освобожденной Владимировке. Повреждены 34 дома в Куйбышевском, Киевском и Кировском районах Донецка, Червоногвардейском районе Макеевки, Никитовском районе Горловки, а также 5 объектов гражданской инфраструктуры, — отметили в СЦКК.

В ведомстве подчеркнули, что украинские боевики обстреливали населенные пункты Республики с использованием РСЗО «Himars», «Град», артиллерии 155, 152 и 122 мм. Всего по Донецкой Народной Республике был выпущен 191 боеприпас.

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