Мирный житель погиб в Куйбышевском районе Донецка, число раненых возросло

Последствия обстрела украинскими боевиками Куйбышевского района Донецка, в результате которого погиб мужчина. Фото: t.me/dnronline

В результате обстрела Куйбышевского района Донецка погиб мирный житель. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава столичной администрации Алексей Кулемзин.

Он отметил также, что ранения получили двое человек.

- Продолжает поступать информация о пострадавших и разрушениях в результате вражеских обстрелов Куйбышевского района со стороны украинских фашистов: погиб мужчина 1960 года рождения, ранения получили женщина 1947 и мужчина 1971 годов рождения, - проинформировал мэр.

По словам градоначальника, вражеским огнем повреждена школа поселка Застанционный и ряд домов частного сектора - осколками побиты кровли, посечены стены и окна, хозяйственные постройки.

В микрорайоне Азотный Куйбышевского района повреждены многоквартирные дома, осколками посечены кровли и фасады, выбито остекление окон. Повреждения также получила школа №46 - там разбиты крыша и стекла, пробита труба теплотрассы, произошла утечка воды из системы отопления.

Информация о последствиях обстрелов продолжает поступать.

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