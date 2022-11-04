Фонд планирует предоставлять предприятиям гранты до 100 миллионов рублей при условии реализации проекта в течение 3-х лет Фото: Александр ИВАНОВ

Фонд развития промышленности ДНР готов предоставить для предприятий из освобожденных районов льготные займы. Процентная ставка для них составит 0%, тогда как для остальных - 1,5%. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства промышленности и торговли Республики.

- К льготным займам относятся финансовые проекты сроком реализации до пяти лет в размере до 100 миллионов рублей, при этом процентная ставка для промышленных предприятий материнской территории (зарегистрированных в ДНР до 24 февраля 2022 года - даты начала СВО) составляет 1,5%, а для освобожденных территорий - 0%, - пояснило ведомство в комментарии ДАН.

Уточняется, что фонд планирует предоставлять предприятиям гранты до 100 миллионов рублей при условии реализации проекта в течение 3-х лет. Средства могут быть направлены на модернизацию производства, приобретение нового оборудования, восстановление и развитие инфраструктуры или на другие нужды. Всего бюджет фонда составит около 2,3 миллиарда рублей.

Отметим, ранее сообщалось, что Фонд развития промышленности ДНР уже принял от предприятий 29 заявок на общую сумму более 1,6 миллиарда рублей.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

Читайте также

В ДНР прорабатывают условия создания свободной экономической зоны

Это один из инструментов дальнейшего развития Республики (подробнее)