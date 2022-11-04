Денис Пушилин вручил Звезды Героя ДНР отличившимся бойцам и матери погибшего разведчика

Денис Пушилин пожелал разведчикам успехов в выполнении боевых задач, а также остаться живыми и невредимыми. Фото: t.me/pushilindenis

Накануне Дня военного разведчика высокое звание Героя ДНР было присвоено еще трем защитникам Республики. Двум из них - гвардии майору с позывным Булава и гвардии старшему лейтенанту Михаилу Берчаку - глава региона Денис Пушилин вручил награды лично. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Уточняется, что Михаил Берчак получил Звезду Героя ДНР, находясь в больнице, где сейчас лечится после ранения. Говорит, желание одно - поскорее вернуться в строй.

Еще одна Звезда Героя ДНР нашла своего обладателя, к огромному сожалению, уже посмертно. Ее вручили маме гвардии капитана Виталия Насонова. Виталий, будучи командиром группы специального назначения, организовал налет в тылу врага, во время которого был уничтожен личный состав противника. В бою разведчик получил тяжелое ранение, которое оказалось несовместимо с жизнью. Но благодаря его смелости союзным войскам удалось овладеть господствующей высотой.

- Без военной разведки армия подобна человеку без зрения и слуха. Наша разведка работает профессионально и самоотверженно, - подчеркнул врио Главы ДНР Денис Пушилин.

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