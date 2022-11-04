Украинские боевики выпустили пакет «Градов» по Горловке, повреждены 20 домов и котельная

Последствия обстрела Никитовского района Горловки. Фото: ТГ/Приходько

Сегодня днем украинские боевики выпустили пакет «Градов» по жилмассиву «Комсомолец», расположенному в Никитовском районе Горловки. О последствиях обстрела сообщил в своем телеграм-канале глава администрации города Иван Приходько.

- Вследствие обстрела со стороны вооруженных формирований Украины зафиксированы множественные разрушения в жилом массиве «Комсомолец» (Никитовский район Горловки). По адресу: переулок Крутой, 5 горит здание, по улицам Дальняя, Неверова и Русская есть разрушения, - заявил он.

По словам мэра, в результате ракетных ударов было повреждено здание котельной № 128, а частный сектор жилмассива обесточен. Повреждены и разрушены также дома и здания по улицам Высоцкого, Малиновая, Отечественная, Любименко и Дальняя.

На месте обстрела работают сотрудники МЧС и газовой службы. Информации о пострадавших на данный момент нет.

Отметим, что по данным СЦКК, обстрел Горловки произошел в 12:25. Со стороны подконтрольного ВСУ населенного пункта Плещеевка по городу были выпущены 30 ракет из РСЗО «Град».

Как заявили позже в Штабе территориальной обороны ДНР, всего в результате обстрела в Горловке были повреждены 20 домостроений.

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