В ДНР наблюдается большое скопление грузовых машин на КПП «Новоазовск»

В Госавтоинспекции рекомендуют водителям заранее планировать свой маршрут с учетом образовавшихся заторов на дороге. Фото: МВД ДНР

В Донецкой Народной Республике наблюдается большое скопление грузовых машин на участке трассы от поста ДПС «Мангуш» в направлении пункта пропуска «Новоазовск». Автомобильные очереди возникли из-за ремонта автомобильной дороги М-14, которая ведет в Таганрог, а также по причине возросшей интенсивности движения транспорта после присоединения региона к России. Об этом сообщили в пресс-службе УГАИ МВД ДНР.

Там порекомендовали водителям заранее планировать свой маршрут с учетом образовавшихся заторов на дороге.

- Во избежание заторов в движении и длительного простоя транспорта водителям транспортных средств, которые двигаются транзитом по автодорогам ДНР из Республики Крым, Херсонской и Запорожской областей, необходимо заранее планировать маршрут движения в сторону пунктов пропуска по одному из направлений, - пояснили в ведомстве.

В Госавтоинспекции просят участников дорожного движения с пониманием отнестись к временным неудобствам, которые возникли из-за проведения ремонтных работ на трассе.

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