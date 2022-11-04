Войска союзников уничтожили четыре артиллерийских установки, гаубицы, танки и другую технику ВСУ

Союзные силы продолжают наступление. Фото: ЛИЦ

За прошедшие сутки бойцы ДНР уничтожили самоходную артиллерийскую установку, гаубицы, танки и другую технику ВСУ. Об этом сообщил заместитель начальника Управления Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин.

- Уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: самоходная артиллерийская установка (2С1 «Гвоздика»), четыре гаубицы (две АХС «Краб», ДВЕ «М777»), РСЗО «Град», три танка (два Т-64БВ и Т-72М1), семь единиц бронированной и автомобильной техники, - заявил он.

Представитель оборонного ведомства также добавил, что в воздухе были сбиты четыре беспилотника противника, а потери украинской армии в живой силе составили до 50 человек.

Тем временем в Народной милиции ЛНР сообщили про ликвидацию 70 военнослужащих ВСУ.

- Уничтожено до 70 человек личного состава, три танка, пять бронетранспортеров, три артиллерийские установки, один беспилотный летательный аппарат, 19 единиц специальной автомобильной техники, - сообщил официальный представитель оборонного ведомства Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.

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