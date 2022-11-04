Леонид Пасечник: Нет никаких сомнений, что сплоченность и слаженность приведут нас к долгожданной победе

Леонид Пасечник поздравил земляков с этим праздником. Фото: пресс-служба Главы ЛНР

В этом году День народного единства стал для всех жителей Луганщины особенным. Впервые они встречают его освобожденными, в кругу своей большой семьи - Российской Федерации. Об этом заявил врио Главы ЛНР Леонид Пасечник, который поздравил земляков с этим праздником.

Он отметил, что сегодня противник в лице украинских националистов с подстрекательства Запада пытается разобщить народ и ввергнуть в смуту. Объявлена война всему русскому - языку, культуре, истории, а цель этой войны - даже не Луганщина или Донбасс, а раскол всего Русского мира, разрушение всей России.

- Этим злым умыслам никогда не сбыться! Подобно нашим славным предкам, мы всей Великой страной поднялись на борьбу с неприятелем: за нас, за право быть собой, говорить на родном языке, чтить своих дедов и прадедов. И нет никаких сомнений, что сплоченность и слаженность приведут нас к долгожданной победе, потому что мы на своей земле и правда за нами! - убежден лидер ЛНР.

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