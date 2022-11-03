Житель Северодонецка обнаружил на своем земельном участке около 30 фугасных мин «Лепесток»

Так называемые «лепестки» были уничтожены специалистами на месте путем подрыва. Фото: УНМ ЛНР

Житель Северодонецка обнаружил на земельном участке вблизи своего дома несколько десятков противопехотных фугасных мин ПФМ-1 «Лепесток». Про опасную находку он сразу же сообщил на дежурную линию Министерства внутренних дел Луганской Народной Республики. Такую информацию обнародовали в центре общественных связей ведомства.

Там уточнили, что выехавшие на вызов взрывотехники выявили на участке мужчины около 30 мин.

- По сообщению одного из жителей Северодонецка, на земельном участке вблизи его дома специалистами взврыво-технической службы Экспертно-криминалистического центра Министерства внутренних дел Луганской Народной Республики было выявлено порядка трех десятков фугасных мин. Так называемые лепестки были уничтожены на месте путем подрыва, - рассказали в министерстве.

Сотрудники МВД напомнили, что реагируют на все заявления граждан и выезжают для проверки оперативной информации по всем указанным в обращениях адресам.

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