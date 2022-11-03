В Луганске восстановили школу, поврежденную обстрелами ВСУ в 2014 году

Сейчас учебное заведение полностью отремонтировано и укомплектовано. Фото: Администрация города Луганска

В Луганске восстановили учебно-воспитательный комплекс имени летчика-космонавта Георгия Берегового (бывшая школа №29), поврежденный обстрелами ВСУ в 2014 году. Об этом сообщил глава администрации города Манолис Пилавов.

Он напомнил, что еще летом в Луганск приезжал мэр Москвы Сергей Собянин, который на правах щефов пообещал помочь с ремонтом и оснащением школы. Данное слово сдержал - над восстановлением объекта трудились 1,5 тысячи строителей и около 350 единиц техники.

Сейчас школа полностью отремонтирована и укомплектована, причем по современным стандартам. Комплекс оснащен камерами видеонаблюдения по периметру и внутри здания, есть также современная столовая. К 15 ноября сюда должны доставить новые компьютеры, а до конца года строители доделают большой спортзал - с мини-футбольным, баскетбольным и волейбольным полями.

- Фундамент уже заложили, начали монтировать надземную часть, - рассказал Пилавов.

Мэр Луганска уточнил, что в школе будет располагаться также лицей иностранных языков.

- Сейчас ведем работы, связанные с переездом, и 7 ноября приглашаем всех на открытие этой школы, - заявил он.

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