В ДНР сообщили о рекордном росте экспорта

Большая часть поставок пришлась на черные металлы. Фото: сайт Главы ДНР

Объем продаж товаров производства ДНР за пределы Республики существенно вырос. Только по итогам семи месяцев текущего года экспорт увеличился почти на 92% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства промышленности и торговли Донецкой Народной Республики.

- По итогам семи месяцев 2022 года экспорт Донецкой Народной Республики вырос на 91,9% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, - рассказали в ведомстве ДАН.

Уточняется, что 12,7% товаров местного производства было вывезено в соседнюю ЛНР, еще 85,9% - в другие регионы России. Большая часть поставок (63,5% от общего объема) пришлась на черные металлы - чугун, прутки и полуфабрикаты из железа, 18,3% - на минеральное топливо и продукты перегонки, такие как каменный уголь, кокс, полукокс, смолы и масла. На оборудование, механические устройства и их части ушло 3% продаж, 1,4% занимают изделия из черных металлов - скрученная проволока, тросы, канаты и другое.

Отметим, что за всю историю ДНР о таком рекордном увеличении экспорта еще не сообщалось.

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