В ДНР создадут центр по работе с одаренными детьми

В центре планируется развивать такие основные блоки, как «Наука», «Искусство» и «Спорт». Фото: ТГ/Колударова
В Донецкой Народной Республике создадут центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи. Его задача - создать успешное будущее для каждого ребенка. Об этом сообщила министр образования и науки ДНР Ольга Колударова.
Она уточнила, что образовательные программы будут выстроены таким образом, чтобы готовить квалифицированные кадры для нужд экономики Республики.
- В Центре по работе с одаренными детьми планируется развивать такие основные блоки, как «Наука», «Искусство», «Спорт», - перечислила чиновник.
Помощь в создании центра, по словам Колударовой, окажут ведущие вузы ДНР, научная школа Донбасса, а также индустриальные партнеры. Все организационные вопросы министр обсудила сегодня с делегацией Фонда «Талант и успех» и представителями администрации федеральной территории «Сириус».
Напомним, ранее сообщалось, что в школах ДНР откроют психолого-педагогические, медицинские и инженерные классы. Профильных специалистов начнут готовить уже со школьной скамьи.
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