В ДНР создадут центр по работе с одаренными детьми

В центре планируется развивать такие основные блоки, как «Наука», «Искусство» и «Спорт». Фото: ТГ/Колударова

В Донецкой Народной Республике создадут центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи. Его задача - создать успешное будущее для каждого ребенка. Об этом сообщила министр образования и науки ДНР Ольга Колударова.

Она уточнила, что образовательные программы будут выстроены таким образом, чтобы готовить квалифицированные кадры для нужд экономики Республики.

- В Центре по работе с одаренными детьми планируется развивать такие основные блоки, как «Наука», «Искусство», «Спорт», - перечислила чиновник.

Помощь в создании центра, по словам Колударовой, окажут ведущие вузы ДНР, научная школа Донбасса, а также индустриальные партнеры. Все организационные вопросы министр обсудила сегодня с делегацией Фонда «Талант и успех» и представителями администрации федеральной территории «Сириус».

Напомним, ранее сообщалось, что в школах ДНР откроют психолого-педагогические, медицинские и инженерные классы. Профильных специалистов начнут готовить уже со школьной скамьи.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

Читайте также

С «Левшой» по стране: Луганский русский драмтеатр побывал в турне по России

Для артистов из ЛНР это первые культурные гастроли после вхождения региона в состав РФ (подробнее)