В Горловке открыли мурал в честь легендарного командира армии ДНР Ольги Качуры с позывным «Корса»

«Корса» - это символ города, символ Донбасса. Фото: Администрация Горловки

В начале ноября на площадке Дворца молодежи в Горловке торжественно открыли мурал в честь Героя ДНР и Российской Федерации Ольги Качуры. Изображение защитницы Республики украсило здание объекта культуры. Об этом сообщили в администрации города.

Там уточнили, что новый арт-объект был создан художниками Ксенией Весной и Ильнуром Мансуровым. Его открытие состоялось в рамках всероссийской акции «Граффити. Защитники». Благодаря этому проекту в городах Донбасса и России появляются изображения выдающихся людей, героев Великой Отечественной войны, защитников Донбасса и юнармейцев.

- Ольга Сергеевна - это символ Горловки, символ Донбасса. Сегодняшний мурал, созданный руками талантливых художников, подтверждение тому, что мы всегда будем помнить наших героев, - заявил заместитель главы администрации Горловки Павел Калиниченко.

Напомним, известный командир реактивного артиллерийского дивизиона, гвардии полковник Народной милиции ДНР Ольга Качура с позывным «Корса» трагически погибла 3 августа. Она попала под обстрел в районе поселка Верхнеторецкое.

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