В Донецке наградили военнослужащих ЛНР, принимавших участие в освобождении Светлодарска

Денис Пушилин поблагодарил парней за их героические поступки при освобождении Донбасса. Фото: пресс-служба Главы ДНР

Сегодня в Донецке временно исполняющий обязанности Главы ДНР Денис Пушилин вручил государственные награды военнослужащим ЛНР, отличившимся при выполнении боевых задач на Светлодарском направлении.

- Вручил заслуженные боевые награды 19 военнослужащим из ЛНР за вклад, который бойцы внесли в дело освобождения ДНР от украинского агрессора, - проинформировал он в своем телеграм-канале.

От лица жителей ДНР Денис Пушилин поблагодарил парней за их героические поступки при освобождении Донбасса. И отметил, что Донецкая и Луганская Народные Республики прошли вместе нелегкий путь.

- Все 8,5 лет ДНР и ЛНР были рядом, вместе. И в боях тоже вместе. Бойцы первого и второго армейского корпусов сражались и сейчас сражаются плечом к плечу, - подчеркнул он.

Уточняется, что за проявленные мужество и отвагу военнослужащие были награждены медалью «За отвагу», знаками отличия «За заслуги перед Донецкой Народной Республикой» III степени с мечами и «Георгиевский крест» IV степени.

Напомним, что Светлодарск, Мироновский и Луганское были полностью освобождены от ВСУ 24 мая. Операция была проведена изумительно - без жертв среди мирного населения, каких-то особых разрушений в инфраструктуре и жилом секторе. По словам Дениса Пушилина, это действительно заслуживает уважения.

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