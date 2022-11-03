В ДНР восстановили энергоснабжение почти 100 освобожденных населенных пунктов

Энергетики возвращают свет в дома жителей Фото: Александр КОЦ

В Донецкой Народной Республике восстановили подачу электроэнергии в почти ста освобожденных населенных пунктах. В этом местным энергетикам помогли специалисты из России. Такую информацию обнародовал в своем телеграм-канале председатель Правительства ДНР Виталий Хоценко.

- Энергетики ДНР совместно со специалистами из других субъектов РФ на освобожденных территориях в этом году восстановили подачу электроэнергии в 97 населенных пунктах, а это более 1629 километров линий электропередачи, - сообщил он.

Премьер уточнил, что в том же Мариуполе были подключены к энергоснабжению 329 объектов социальной сферы - школы, детские сады и больницы, насосные станции, а также вышки мобильной связи. В самом городе и расположенных рядом с ним поселках восстановлено электричество в более чем 25 тысячах жилых домов.

Активная работа проводится также в Волновахе, где запитаны 63 объекта социальной инфраструктуры и более 4 тысяч жилых домов.

- Отмечу, что параллельно работам по восстановлению энергетики оперативно устраняют повреждения ЛЭП, работая буквально на линии фронта, - подчеркнул Хоценко.

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