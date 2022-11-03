В Луганске возобновили движение по важной дорожной артерии - путепроводу на улице Тараса Рыбаса

Теперь важная дорожная артерия в столице Республики функционирует. Фото: ТГ/Пасечник
Сегодня в Луганске состоялось долгожданное событие - здесь наконец-то запустили движение по восстановленному путепроводу по улице Тараса Рыбаса. Об этом сообщил в своем телеграм-канале временно исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник.
Он отметил, что теперь важная дорожная артерия в столице республики функционирует. Это стало возможным благодаря слаженной работе московских специалистов, которые помогли в ремонте нестандартной конструкции моста.
Лидер Республики подчеркнул принципиальную разницу в подходах к делу Киева и России, которые демонстрируют кардинально разное отношение к проблемам жителям Донбасса.
- Россия пришла созидать и восстанавливать! Это еще один шаг на пути возвращения Луганщины к полноценной мирной жизни! Поздравляю! - заявил лидер ЛНР.
Тем временем в ДНР сообщили, что планируют возобновить троллейбусное движение в Мариуполе. В городе до Нового года запустят троллейбусные машины с автономным ходом.
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