В Луганске возобновили движение по важной дорожной артерии - путепроводу на улице Тараса Рыбаса

Теперь важная дорожная артерия в столице Республики функционирует. Фото: ТГ/Пасечник

Сегодня в Луганске состоялось долгожданное событие - здесь наконец-то запустили движение по восстановленному путепроводу по улице Тараса Рыбаса. Об этом сообщил в своем телеграм-канале временно исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник.

Он отметил, что теперь важная дорожная артерия в столице республики функционирует. Это стало возможным благодаря слаженной работе московских специалистов, которые помогли в ремонте нестандартной конструкции моста.

Лидер Республики подчеркнул принципиальную разницу в подходах к делу Киева и России, которые демонстрируют кардинально разное отношение к проблемам жителям Донбасса.

- Россия пришла созидать и восстанавливать! Это еще один шаг на пути возвращения Луганщины к полноценной мирной жизни! Поздравляю! - заявил лидер ЛНР.

Тем временем в ДНР сообщили, что планируют возобновить троллейбусное движение в Мариуполе. В городе до Нового года запустят троллейбусные машины с автономным ходом.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

Читайте также

Сахалинская область помогает восстановить Донбасс

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко посетил с рабочим визитом подшефный Шахтерск (подробнее)