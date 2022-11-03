В Донбассе уничтожили еще одну американскую гаубицу М777, поступившую на вооружение ВСУ

Военная операция в Донбассе продолжается. Фото: УНМ ДНР

За прошедшие сутки войска союзников уничтожили еще одну американскую гаубицу М777, поступившую на вооружение ВСУ. Кроме того, были ликвидированы десятки украинских боевиков и их техника. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции Донецкой Народной Республики.

- Уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: гаубица М777, два танка (Т-64БМ и Т-72М1), десять единиц бронированной и автомобильной техники, в воздухе сбито два БпЛА противника, - рассказали в оборонном ведомстве ДНР.

Тем временем в ЛНР заявили, что потери украинской армии за сутки составили до 40 военнослужащих.

- Уничтожено до 40 человек личного состава, два бронетранспортера, одна артиллерийская установка, четыре беспилотных летательных аппарата, 15 единиц специальной автомобильной техники, - уведомил официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.

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