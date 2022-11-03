В Донецке в районе магазина «Изумруд» под обстрел попал пассажирский автобус

Три человека ранены из-за попадания в маршрутку в Донецке. Фото: ТГ/Кулемзин

Сегодня утром украинские боевики нанесли массированный удар по Ворошиловскому и Киевскому районам Донецка. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава администрации города Алексей Кулемзин.

По словам градоначальника, в эпицентре обстрела оказался район магазина «Изумруд» рядом с горадминистрацией. Кроме того, прилеты вражеских снарядов фиксируются также недалеко от краеведческого музея. Виднеется задымление в районе травматологии и торгово-развлекательного центра «Донецк Сити». В многоквартирном доме недалеко от него повреждено остекление окон.

- Также очевидцы сообщают о повреждении маршрутного автобуса, который в момент обстрела следовал мимо магазина «Изумруд», - сообщил Кулемзин.

По поступившей информации, в результате обстрела были ранены мирные жители.

- По предварительной информации, известно о 3 пострадавших по улице Университетской в районе железнодорожной больницы, - заявил мэр.

По данным СЦКК, украинские войска продолжают массированный обстрел города Донецка. Используется артиллерия 155-го НАТОвского калибра.

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