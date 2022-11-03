В Донецке проведут проверку по результатам подачи тепла в дома

В столице Республики по-прежнему наблюдаются перебои с теплом

В Донецке контрольные службы проверят, в каких домах наблюдаются перебои с теплом. Соответствующее поручение дал врио Главы ДНР Денис Пушилин, который посетил накануне котельные в Пролетарском и Ворошиловском районах столицы. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Лидер Республики уточнил, что в Пролетарском районе вода в котельную подается из скважины, которую помогли пробурить специалисты из Москвы. Объема воды для подачи в систему достаточно, чтобы обеспечить дома теплом. А в Ворошиловском районе одна из котельных подверглась обстрелу. Работники не пострадали, и уже успели привести все в порядок.

Однако такое отношение к делу демонстрируется далеко не везде. Жители города по-прежнему жалуются на холод в домах. Это никак не стыкуется с теми данными, о которых отчитывается «Донбасстеплоэнерго».

- В очень сложных условиях мы начали отопительный сезон, но это не повод оставлять людей без тепла. Дал поручение Контрольному управлению Администрации Главы ДНР провести проверку в Донецке, где реально подан теплоноситель, а где красиво только на бумаге. Обязательно проинформирую о результатах, - заявил Денис Пушилин.

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