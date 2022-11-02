Денис Пушилин об установлении флага ДНР в Совете Федерации: Это очередной знак, что мы дома

Флаги четырех новых регионов были установлены знаменосцами в Галерее флагов Совета Федерации. Фото: Скриншот видео СФ РФ

Торжественная установка флагов новых субъектов Российской Федерации в Галерее флагов Совета Федерации ко Дню народного единства символизирует возвращение четырех регионов домой. Об этом в прямом эфире телеканала «Россия 24» заявил врио Главы ДНР Денис Пушилин.

- Выражу мнение всех жителей Республики: такой символ для нас важен. Мы по-особенному относились к празднику – Дню народного единства. Мы видели в нем основу и прошлых, и будущих побед русского народа, когда, объединившись, получалось сломить врага, кто бы это ни был, – подчеркнул Денис Пушилин. - Это очередной знак, что мы дома, мы теперь в составе большой семьи, большой России.

Церемония установки флагов четырех новых субъектов РФ - Луганской и Донецкой Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей – прошла сегодня в Совете Федерации Федерального Собрания РФ. Под звуки государственного гимна РФ флаги четырех регионов были установлены знаменосцами в Галерее флагов Совета Федерации - палаты Федерального Собрания, куда входят по два представителя от каждого субъекта РФ.

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