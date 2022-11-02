В Луганске начал прием первых пациентов новый многофункциональный медцентр

В медцентре расположены 100 двухместных палат со всем необходимым оборудованием. Фото: Марина Сулименко / ЛИЦ

Новый многофункциональный медицинский центр Луганской республиканской клинической больницы (ЛРКБ) начал проводить прием и лечение первых пациентов. Об этом сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.

- Принято решение о досрочном запуске медицинского центра. Первоначально планировалось начать 15 ноября, – сказала министр.

Она отметила, что медцентр уже укомплектован медперсоналом, переведенным сюда, в основном, из Луганских многопрофильных больниц № 4 и № 15. Также в новом центре начали работать много молодых специалистов.

В регионах Украины никогда не существовало подобных инфекционных центров.

- Этот центр объединил нозологии инфекционных заболеваний – это воздушно-капельные инфекции, это кишечные инфекции, это пациенты с тяжелейшими гепатитам, это пациенты ВИЧ-инфицированные, это пациенты, которые страдают патологией травматологической, костной – это остеомиелитические больные, – проинформировала министр.

Новый медкомплекс площадью 11 тыс. кв. м был построен специалистами Военно-строительной компании (Военстроя) Минобороны РФ за 101 день. В нем расположены 100 двухместных палат со всем необходимым оборудованием.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Омбудсмен ЛНР: Украина отказывается признавать более сотни пленных военнослужащих ВСУ, находящихся в Республике

Для киевских властей стало правилом, что многие сложившие оружие рядовые военные становятся ненужными (подробнее)