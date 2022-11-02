В Алчевске обнаружили схрон с 26 гранатометами и боеприпасами

Часть изъятого арсенала. Фото: МВД ЛНР

Партия боеприпасов и оружия, в том числе 26 ручных противотанковых гранатометов (РПГ), обнаружена и изъята правоохранителями в Алчевске. Об этом сообщается в Telegram-канале МВД ЛНР.

- 31 октября в ходе отработки оперативной информации сотрудниками Славяносербской ИК (исправительной колонии) УИН (управления исполнения наказаний) МВД ЛНР в районе улицы Орджоникидзе города Алчевска обнаружены оружие и боеприпасы, - говорится в сообщении.

По данным МВД, на месте следственно-оперативной группой были изъяты 26 РПГ, сотни патронов калибра 5,45 мм, пять ручных гранат с запалом.

- Изъятое направлено в экспертно-криминалистический центр МВД ЛНР, проводится проверка, - добавили в министерстве.

Напомним, что Алчевск с 2014 года находится на подконтрольной ЛНР территории. Появление такого арсенала могло быть вызвано деятельностью украинских диверсантов, готовивших очередной теракт. Насколько верна эта версия, покажет следствие.

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