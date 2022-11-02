Популяция бизонов в парке «Донецкий кряж» пополнилась тремя особями

Телята родились в мае–июне и уже окрепли. Фото: Госкомэкополитики ДНР

Популяция бизонов республиканского ландшафтного парка «Донецкий кряж» на востоке ДНР пополнилась новыми особями. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Государственного комитета по экологической политике при Главе ДНР.

- Три бизончика родились в мае–июне этого года. Малышей не беспокоили, сократив до минимума факторы беспокойства. За это время телята окрепли, приобрели окрас взрослых особей и готовы к зимним холодам, — сказано в сообщении.

Отмечается, что сейчас в парке обитает 18 бизонов. Разводить диких копытных там начали с 2008 года после исследования донецких ученых, доказавших, что без таких животных нормальное существование степных экосистем невозможно. В тот год в Шахтерский район завезли восемь особей американских бизонов.

Первое в истории ДНР потомство появилось в стаде бизонов в 2016 году. Тогда также родилось три теленка. До начала боевых действий в в 2014 году в «Донецком кряже» обитало 13 бизонов. В ходе боев в районе Саур-Могилы в августе 2014 года парк потерял двух особей.

На территории парка обитают американские бизоны, лоси, кабаны, косули, зайцы, волки, лисы, различные виды птиц.

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