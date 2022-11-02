На Саур-Могиле появится музей истории Великой Отечественной войны и современных событий в Донбассе

В сентябре разрушенный ВСУ мемориал был восстановлен. Фото: Правительство ДНР

Строительство музея истории Великой Отечественной войны и современных событий в Донбассе запланировано на территории мемориального комплекса «Саур-Могила». Об этом ДАН сообщили в Министерстве культуры ДНР.

- В сентябре создано новое государственное бюджетное учреждение «Военно-исторический музейный комплекс «Саур-Могила». В рамках второго этапа восстановления мемориального комплекса планируется строительство музея, экспозиции которого будут посвящены событиям Великой Отечественной войны 1941–1945 годов и современным событиям в Донбассе, — отметили в ведомстве.

Напомним, курган Саур-Могила - один из главных символом разгрома фашистов в годы Великой Отечественной войны. В 1967 году здесь был открыт мемориальный комплекс. Летом 2014-го на Саур-Могиле велись ожесточенные бои между силами ДНР и Украины. Ополчение отстояло высоту, и впоследствии ее удержание стало одним из переломных моментов войны в Донбассе. В боях мемориал получил сильные повреждения. Статуя солдата и обелиск были разрушены. В сентябре этого года мемориал был торжественно открыт после восстановления.

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