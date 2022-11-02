Число погибших женщин в Донецке от обстрелов ВСУ возросло до трех

Последствия обстрела на ул. Байкальской в Петровском районе, в результате которого погибла женщина. Фото: ДНР Онлайн

Сегодня, 2 ноября, от обстрелов украинских боевиков в Донецке погибли три жительницы и ранение получил мужчина. Об этом сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

- По оперативным линиям СЦКК ДНР за 2 ноября поступила информация о жертвах среди гражданских лиц в городах Республики. В Кировском районе Донецка на улице Бирюзова погибли женщины 1957 г.р. и 1941 г.р., ранен мужчина 1972 г.р. В Петровском районе на улице Байкальской погибла женщина 1947 г.р., - говорится в сообщении.

Также в Петровском районе повреждены здание детской городской больницы № 4 и частный дом.

По данным СЦКК вооруженные формирования Украины с начала суток выпустили по населенным пунктам ДНР около 80 артиллерийских снарядов. Под огнем оказались Донецк, Макеевка, Ясиноватая, Горловка и их окрестности. Враг применял артиллерийские орудия калибрами 155, 152 и 122 мм.

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