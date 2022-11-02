В ДНР до 14 часов не работают банкоматы и терминалы Центробанка

В ЦРБ извинились за временные неудобства. Фото: ЦРБ ДНР

Сегодня, 2 октября, с 12 до 14 часов в Донецкой Народной Республике не работают банкоматы и терминалы Центробанка. Также нельзя воспользоваться переводами денег через Интернет. об этом сообщили в пресс-службе Центрального республиканского банка ДНР.

- Уважаемые клиенты! 2 ноября 2022 года с 12:00 до 14:00 Центральным республиканским банком будут проводиться технические работы, - говорится в сообщении.

Отмечается. что в указанное время все операции с пластиковыми картами будут невозможны:

- не будут работать банкоматы, кассовые и торговые POS – терминалы.

- не будут работать услуги, связанные с работой процессингового центра.

- не будет работать СДО «ЦРБ Онлайн».

- Приносим извинения за временные неудобства, - извинились в ЦРБ.

Ранее в ЦРБ сообщили о прекращении с 1 декабря кредитования населения. Оформить кредиты теперь можно в «Промсвязьбанке».

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