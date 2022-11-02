Украинские боевики убили двух жительниц Донецка

Украинский снаряд разорвался во дворе детской больницы. Фото: ТГ/Кулемзин

Сегодня, 2 ноября, в результате обстрелов украинских боевиков в Донецке погибли две мирные жительницы. Также повреждено здание детской больницы в Петровском районе. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

- Вооруженные формирования Украины нанесли удар по Кировскому району Донецка, по улице Бирюзова погибла женщина, 1957 года рождения, - говорится в сообщении Штаба.

Также ВФУ нанесли удар по Петровскому району Донецка. В результате по улице Байкальской погибла женщина. Повреждено остекление здания городской детской клинической больница № 4, расположенного по улице Карамзина.

- Берегите себя и родных, постарайтесь не выходить из дома без лишней надобности, - призвали в ШТО.

Сегодня под обстрелом украинских боевиков оказались Кировский, Куйбышевский, Киевский и Петровский районы Донецка, а также Макеевка, Горловка и Ясиноватая.

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