Председатель Общественной палаты ЛНР стал лауреатом Всероссийской премии «Гордость нации-2022»

Церемония награждения лауреатов премии состоялась в государственном Театре наций. Фото: ОП ЛНР

Председатель Общественной палаты (ОП) ЛНР, Герой ЛНР Алексей Карякин стал лауреатом III Всероссийской общественной премии «Гордость нации-2022». Церемония награждения лауреатов премии состоялась в государственном Театре наций. Об этом сообщила пресс-служба ОП ЛНР.

Карякин удостоен награды за личный вклад в этнокультурное развитие и укрепление единства народов России в номинации «За вклад в укрепление межнационального мира и согласия».

- Великая Россия многонациональна, и она объединена одним смыслом, одним состоянием души. Русский - это действительно состояние души. Там, где русский, там созидание, там мир. И русские войны не начинают, они их заканчивают. Мы живем в знаковое время, в которое мир характеризуется быстрыми переменами, но мы вместе, мы едины, а значит, мы все преодолеем и победим, - сказал Карякин.

Он процитировал Героя Советского Союза, основателя современных Воздушно-десантных войск, генерала армии Василия Маргелова, сказав, что неважно какого цвета наша кожа, неважно, какой у нас разрез глаз, для наших врагов мы - русские.

Всероссийская общественная премия «Гордость нации» учреждена в 2020 году.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В селе Камышное в ЛНР обустроили новый пункт временного размещения для беженцев

Готовность социального объекта проинспектировал руководитель Республики Леонид Пасечник (подробнее)