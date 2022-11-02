В ДНР за сутки от обстрелов ВСУ погибли двое мирных жителей

Последствия обстрела Куйбышевского района Донецка. Фото: ДНР Онлайн

По данным представительства ДНР в СЦКК за истекшие сутки ВСУ 50 раз открывали огонь по территории Республики, выпустили 210 снарядов и мин.

На донецком направлении противник применял – AGM-88 HARM, РСЗО «Himars», артиллерию 155 и 152 мм. На ясиноватском – артиллерию 155 и 152 мм. На горловском – артиллерию 155, 152 и 122 мм, минометы 120 мм.

Под вражеским огнем оказались районы десяти населенных пунктов Республики: столица г. Донецк (Киевский, Куйбышевский, Кировский и Петровский районы), Горловка (Калининский и Никитовский район), Зайцево, Красный Партизан, Ясиноватая, Яковлевка, Макеевка (Червоногвардейский район), Благодатное, Волноваха.

В результате обстрелов погибли двое мирных жителей в ранее освобожденном селе Благодатном Волновахского района. Ранения различной степени тяжести получили два гражданских лица в Кировском районе Донецка и Центрально-городском районе Горловки. В Донецке подросток 2008 г.р. подорвался на мине «Лепесток».

Повреждены 5 домостроений в Куйбышевском, Петровском и Кировском районах Донецка, Никитовском районе Горловки, а также 5 объектов гражданской инфраструктуры.

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