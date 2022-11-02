В ДНР более 240 жителей получили денежную компенсацию за утраченное вследствие боев жилье и имущество

За разрушенное жилье выплачивают 35 тыс. рублей за каждый квадратный метр жилплощади. Фото: ОДДР

Более 240 жителей ДНР получили денежную компенсацию за утраченное вследствие боев жилье и имущество. Об этом сегодня заявил председатель Правительства ДНР Виталий Хоценко.

- По сообщению министерства труда и социальной политики ДНР на сегодняшний день, выплаты получил 241 человек. Это жители Горловки, Макеевки, Донецка, Енакиево, Шахтерска, Снежного, Мариуполя и Волновахи. Речь идет о компенсациях за утраченное и поврежденное в результате боевых действий жилье, а также за утраченное имущество, — отметил Хоценко.

Он добавил, что всего уже выплачено свыше 57 миллионов рублей. Также в пункты приема заявлений на получение компенсаций обратились почти 18 тысяч человек.

В июле стало известно, что в ДНР начнут выплачивать компенсации за утраченное в ходе боев жилье. В частности, средства могут быть предоставлены для приобретения или строительства нового жилья — в размере 35 тысяч рублей за каждый квадратный метр жилплощади. За потерянное имущество сумма выплаты составляет 100 тысяч рублей.

В ДНР открыт 51 пункт приема заявлений от пострадавших в результате боевых действий и работает 38 комиссий, которые рассматривают документы и принимают решения о компенсациях.

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