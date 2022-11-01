В Кировском районе Донецка на мине-«лепестке» подорвался подросток

Такими минами украинские войска дистанционно минируют города Республики. Фото: ТГ/Кулемзин

В Кировском районе Донецка на противопехотной фугасной мине «Лепесток», которыми украинские войска дистанционно минируют город, подорвался 14-летний подросток. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.

Там уточнили, что инцидент был зафиксирован на улице Делегатская.

- По улице Делегатской на сброшенной украинскими боевиками запрещенной противопехотной мине ПФМ-1 «Лепесток» подорвался подросток 2008 года рождения, - проинформировали в Штабе.

Тем временем в Горловке от взрывоопасного предмета также пострадал мирный житель.

- В Горловке по улице Советской мужчина 1963 года рождения подобрал неизвестный взрывоопасный предмет, который сдетонировал у него в руках, - сообщили сотрудники Штаба теробороны.

Жителям напоминают, что при обнаружении взрывоопасных предметов необходимо обращаться в МЧС, позвонив по номеру «101».

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