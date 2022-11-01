В ДНР мобилизовали добровольцев из числа осужденных жителей

Подготовка мобилизованных продолжается на протяжении нескольких недель. Фото: УНМ ДНР

В ДНР мобилизовали на фронт добровольцев из числа осужденных жителей. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Республики.

Там отметили, что люди, которые ранее имели проблемы с законом, пожелали искупить свою вину перед обществом и принять участие в освобождении Донбасса. Сейчас их подготовкой занимаются на военном полигоне оперативно-боевого тактического формирования «Каскад».

- В рамках курса опытные инструкторы обучают добровольцев базовым навыкам стрельбы из автоматического оружия, умению обращения с пулеметами, гранатами, снайперскими винтовками и тяжелым вооружением, - рассказали в ведомстве.

Уточняется, что это уже второй курс. Первая группа добровольцев примерно из 100 человек принесла присягу на верность Отечеству еще в октябре.

В МВД заявили, что большинство из мобилизованных умеют обращаться с оружием, многие участвовали в боевых действиях. Сейчас они прошли дополнительную подготовку, изучив тактику ведения боя в текущих условиях. После окончания боевого слаживания добровольцы смогут отправиться на фронт.

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