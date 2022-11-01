ВСУ вновь применили ракету HARM по Донецку, жертв удалось избежать

Фиксация последствий обстрела. Фото: СЦКК ДНР

Сегодня днем украинские войска вновь применили авиационную ракету класса «воздух-земля» AGM-88 HARM против Донецка. Цель та же - попытка поразить объекты противовоздушной обороны Республики.

Средствам ПВО ДНР удалось ее сбить, однако фрагменты ракеты упали в Кировском районе города, повредив гражданский объект. Об этом сообщили в представительстве Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- Зафиксированы повреждения ресторанного комплекса «Гуляй-хата» по адресу: улица Нижнедворцовая, 1 «а». Жертв удалось избежать, - заявили наблюдатели.

В представительстве напомнили, что это уже восьмой случай применения противником данного типа ракет по территории Донецкой Народной Республики. Аналогичные случаи были зафиксированы военными экспертами СЦКК ДНР 24, 28 сентября, и 6, 12, 26 октября.

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