ВСУ обстреляли село Благодатное в ДНР, погибли два человека

Число жертв украинских обстрелов растет. Фото: t.me/dnronline

Вооруженные формирования Украины обстреляли одно из сел Волновахского района ДНР. В результате произведенной атаки погибли мирные жители. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в СЦКК.

Там уточнили, что трагедия произошла в Благодатном.

- По улице Ленина погибли мужчины 1962, 1982 годов рождения, - проинформировали наблюдатели.

Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ ракетным обстрелом разрушили здание бывшей гостиницы на въезде в Волноваху. Сегодня утром украинская армия нанесла удар по окраинам города из американской реактивной системы залпового огня HIMARS. Обстрел был произведен в 09:15 со стороны позиций украинских войск в Красноармейске. Оттуда были выпущены три ракеты. Очевидцы сообщали также о прилетах по гражданской дороге, ведущей в сторону Волновахи. Информации о раненых или погибших среди мирного населения не поступало.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

Читайте также

В Алчевске обстрелом ВСУ разрушено здание гостиницы «Металлург»

В городе также повреждены семь многоквартирных домов и продовольственный магазин (подробнее)