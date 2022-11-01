ВСУ обстреляли село Благодатное в ДНР, погибли два человека

Число жертв украинских обстрелов растет. Фото: t.me/dnronline
Вооруженные формирования Украины обстреляли одно из сел Волновахского района ДНР. В результате произведенной атаки погибли мирные жители. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в СЦКК.
Там уточнили, что трагедия произошла в Благодатном.
- По улице Ленина погибли мужчины 1962, 1982 годов рождения, - проинформировали наблюдатели.
Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ ракетным обстрелом разрушили здание бывшей гостиницы на въезде в Волноваху. Сегодня утром украинская армия нанесла удар по окраинам города из американской реактивной системы залпового огня HIMARS. Обстрел был произведен в 09:15 со стороны позиций украинских войск в Красноармейске. Оттуда были выпущены три ракеты. Очевидцы сообщали также о прилетах по гражданской дороге, ведущей в сторону Волновахи. Информации о раненых или погибших среди мирного населения не поступало.
Присоединяйтесь к нам в Telegram!
Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.
Читайте также
В Алчевске обстрелом ВСУ разрушено здание гостиницы «Металлург»
В городе также повреждены семь многоквартирных домов и продовольственный магазин (подробнее)