Луганские врачи прооперировали раненого в Краснореченске ребенка, его состояние тяжелое

Раненому мальчику сделали операцию на черепе Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Луганской республиканской детской клинической больнице прооперировали ребенка, получившего ранения при обстреле поселка Краснореченское в ЛНР. Состояние мальчика остается тяжелым. Об этом сообщила детский нейрохирург Анна Полтавцева.

- Выполнена операция в объеме декомпрессии черепа, состояние тяжелое, - рассказала медик.

По словам Полтавцевой, сейчас ребенок подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Врачи пока не дают никаких прогнозов по его выздоровлению.

Напомним, ранее сообщалось, что 31 октября в результате артобстрела Кременского района в пгт Краснореченское был ранен 10-летний мальчик. В этот день от обстрелов также погибли два мирных жителя ЛНР. Свои соболезнования их родным и близким выразил врио Главы Республики Леонид Пасечник. Он отметил, что очень переживает за судьбу раненого ребенка.

- Всегда воспринимаю ранения и смерти детей как личное горе. Это невозможно описать словами. Украинские изверги направляют натовское оружие против самых юных и беззащитных членов общества. Это преступление Киева и его кураторов не должно остаться безнаказанным! - считает лидер ЛНР.

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