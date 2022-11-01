В Харцызске временно приостановят подачу воды жителям

Подача воды будет прекращена со 2 по 3 ноября и коснется всей агломерации Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

Жителям большого Харцызска приостановят централизованную подачу воды из-за проведения ремонтных работ на водоводе. Об этом сообщила глава администрации города Виктория Жукова.

Она уточнила, что подача воды будет прекращена со 2 по 3 ноября и коснется жителей всей агломерации - городов Харцызск, Иловайск, Зугрэс, а также поселков Троицко-Харцызск и Зуевка.

- С 8:00 2 ноября до 17:00 3 ноября будет остановлен водовод «Ольховая – Харцызск» для проведения переключения отремонтированного участка. Отключение коснется всей территории Большого Харцызска, - заявила мэр.

Жителей просят заранее сделать необходимый запас воды.

Напомним, что без воды остались также жители Ясиноватой в ДНР. Правда, причина отключения воды здесь совсем другая - обстрелы. Сообщается, что сегодня утром украинские войска обстреляли город со своих позиций в Авдеевке из артиллерии НАТО калибра 155 мм. В результате был поврежден критически важный объект - насосная станция, которая обеспечивает водоснабжение всего города. Ремонтники уже приступили к устранению аварийной ситуации.

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