В Харцызске временно приостановят подачу воды жителям

Подача воды будет прекращена со 2 по 3 ноября и коснется всей агломерации
Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА
Жителям большого Харцызска приостановят централизованную подачу воды из-за проведения ремонтных работ на водоводе. Об этом сообщила глава администрации города Виктория Жукова.
Она уточнила, что подача воды будет прекращена со 2 по 3 ноября и коснется жителей всей агломерации - городов Харцызск, Иловайск, Зугрэс, а также поселков Троицко-Харцызск и Зуевка.
- С 8:00 2 ноября до 17:00 3 ноября будет остановлен водовод «Ольховая – Харцызск» для проведения переключения отремонтированного участка. Отключение коснется всей территории Большого Харцызска, - заявила мэр.
Жителей просят заранее сделать необходимый запас воды.
Напомним, что без воды остались также жители Ясиноватой в ДНР. Правда, причина отключения воды здесь совсем другая - обстрелы. Сообщается, что сегодня утром украинские войска обстреляли город со своих позиций в Авдеевке из артиллерии НАТО калибра 155 мм. В результате был поврежден критически важный объект - насосная станция, которая обеспечивает водоснабжение всего города. Ремонтники уже приступили к устранению аварийной ситуации.
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