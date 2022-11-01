Иран продолжит поставлять продукты питания в ДНР

Это преимущественно плодово-овощная продукция Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Несколько лет подряд Иран успешно поставляет продукты питания на рынки ДНР. Об этом сообщили в Министерстве промышленности и торговли Республики.

- Последние несколько лет Исламская Республика Иран успешно поставляет товары в Донецкую Народную Республику. Среди них, в основном, группа продуктов растительного происхождения, - рассказали ДАН в ведомстве.

Там уточнили, что только за текущий год на местные рынки были завезены около 4 тысяч тонн различных овощей и фруктов из Ирана, в основном цитрусовых. А с середины года начались поставки безалкогольных напитков в ДНР.

Напомним, ранее на Петербуржском международном экономическом форуме был подписан ряд важных для Донецкой Народной Республики соглашений, в том числе с Ираном. Стороны договорились, что ДНР будет экспортировать за границу металлопрокат, чугун, удобрения, сталеканатную продукцию, продукцию предприятий угольного машиностроения и проходческие комплексы. Из Ирана в Республику планируют ввозить строительную и плодово-овощную продукцию.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

Читайте также

В ДНР начнут выдавать российские паспорта во всех отделениях миграционной службы

Принимать документы на выдачу паспорта начнут до конца ноября (подробнее)