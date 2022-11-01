ВСУ ракетным обстрелом разрушили здание бывшей гостиницы на въезде в Волноваху

Информация о пострадавших и повреждениях уточняется. Фото: ДАН

Здание бывшей гостиницы на въезде в Волноваху было повреждено сегодняшним обстрелом со стороны ВСУ. Об этом заявили местные власти.

- Попали в бывший ресторан и гостиницу. Здание было заброшенное. Трасса не перекрыта, машины ездят, - рассказал журналистам ДАН руководитель администрации Волновахского района Константин Зинченко.

Чиновник также добавил, что информации о раненых или погибших среди мирного населения в данный момент не поступало.

Напомним, ранее в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что утром вооруженные формирования Украины нанесли по Волновахе ракетный удар из реактивной системы залпового огня американского производства. Обстрел был произведен в 09:15 со стороны позиций украинских войск в Красноармейске. Оттуда были выпущены три ракеты из РСЗО HIMARS.

По словам очевидцев, удар пришелся по гражданской дороге, ведущей в сторону Волновахи. Информация уточняется.

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