ВСУ обстреляли насосную станцию в Ясиноватой, подача воды на город приостановлена

В результате обстрела был поврежден критически важный объект жизнеобеспечения города Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня утром украинские войска обстреляли город Ясиноватую в ДНР. Удар был нанесен с их позиций в Авдеевке из артиллерии НАТО калибра 155 мм. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны Республики.

Тем временем в местной администрации уточнили, что в результате обстрела был поврежден критически важный объект - насосная станция, которая обеспечивает водоснабжение всего города.

- В результате очередного обстрела вооруженных формирований Украины в Ясиноватой обесточена насосная станция, подающая воду на город, - проинформировал в своем телеграм-канале глава мэрии Дмитрий Шевченко.

Градоначальник также добавил, что аварийные службы уже приступили к ремонту объекта.

Напомним, ранее сообщалось, что систему водоснабжения в ДНР придется радикально перестраивать. Местные власти вместе с федеральными органами уже сейчас прорабатывают альтернативный путь поставки воды, который в полном объеме обеспечит потребности населения. Пока что ни о каких сроках речь вести пока нельзя. Даже сам этот механизм еще находится в стадии разработки.

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