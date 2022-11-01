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НовостиПолитика1 ноября 2022 6:22

В Мариуполе на меткомбинате имени Ильича подорвался на мине мужчина

Освобожденные от ВСУ территории все еще перенасыщены взрывоопасными предметами
Ирина ДМИТРИЕВА
От взрыва пострадал мужчина 1977 года рождения

От взрыва пострадал мужчина 1977 года рождения

Фото: Михаил ФРОЛОВ

По оперативным линиям представительства ДНР в СЦКК поступила информация о том, что в Мариуполе от взрывоопасного предмета пострадал мужчина. Там уточнили, что инцидент произошел на территории бывшего металлургического предприятия.

- На Мариупольском металлургическом комбинате имени Ильича в результате подрыва на взрывоопасном предмете ранение получил мужчина 1977 года рождения, - проинформировали наблюдатели.

В СЦКК подсчитали, что таким образом, общее количество жертв среди гражданских лиц от атак ВСУ за прошедший день составило 8 человек. Из них двое погибли, а шестеро были ранены.

По информации представительства, за сутки противник обстрелял территорию ДНР 41 раз, выпустив в ее направлении 158 артиллерийских снарядов. Под прицельным огнем оказались восемь населенных пунктов, включая Донецк, Горловку, Ясиноватую, Макеевку и Еленовку.

Обстрелами повреждены 13 домов и 7 объектов гражданской инфраструктуры Республики.

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