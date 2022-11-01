В Мариуполе на меткомбинате имени Ильича подорвался на мине мужчина

От взрыва пострадал мужчина 1977 года рождения Фото: Михаил ФРОЛОВ

По оперативным линиям представительства ДНР в СЦКК поступила информация о том, что в Мариуполе от взрывоопасного предмета пострадал мужчина. Там уточнили, что инцидент произошел на территории бывшего металлургического предприятия.

- На Мариупольском металлургическом комбинате имени Ильича в результате подрыва на взрывоопасном предмете ранение получил мужчина 1977 года рождения, - проинформировали наблюдатели.

В СЦКК подсчитали, что таким образом, общее количество жертв среди гражданских лиц от атак ВСУ за прошедший день составило 8 человек. Из них двое погибли, а шестеро были ранены.

По информации представительства, за сутки противник обстрелял территорию ДНР 41 раз, выпустив в ее направлении 158 артиллерийских снарядов. Под прицельным огнем оказались восемь населенных пунктов, включая Донецк, Горловку, Ясиноватую, Макеевку и Еленовку.

Обстрелами повреждены 13 домов и 7 объектов гражданской инфраструктуры Республики.

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