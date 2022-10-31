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НовостиПроисшествия31 октября 2022 19:18

Украинские каратели оставили часть Ворошиловского района Донецка без тепла

В результате обстрела повреждено здание одной из котельных в центре столицы Республики
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Украинские каратели оставили часть Ворошиловского района Донецка без тепла

Украинские каратели оставили часть Ворошиловского района Донецка без тепла

Глава администрации города Донецка Алексей Кулемзин через телеграм-канал рассказал горожанам о том, что одна из котельных в Ворошиловском районе выведена из строя сегодняшним обстрелом вооруженных формирований Украины.

- По поступившей информации, при дневном обстреле Ворошиловского района повреждено здание котельной - кожух котла и труба рециркуляции. В результате вода вытекла и залила электрощитовые… Котельная остановлена, - проинформировал градоначальник.

«КП» сообщала, что украинские боевики обстреляли центр Донецка: под огнем украинских боевиков оказались улицы Университетская, Щорса и проспект Ватутина. Ракеты противника разрывались в Ворошиловском районе. Возле студгородка, Дома Правительства.

Произошли возгорания в некоторых домах на проспекте Ватутина, на улице Щорса в пятиэтажке было факельное горение газопровода. Спасатели МЧС оперативно ликвидировали очаги возгорания и вывели людей на свежий воздух. В здании детского дошкольного учреждения на улице Университетской взрывной волной выбило стекла в окнах.

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