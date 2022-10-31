Украинские каратели оставили часть Ворошиловского района Донецка без тепла

Глава администрации города Донецка Алексей Кулемзин через телеграм-канал рассказал горожанам о том, что одна из котельных в Ворошиловском районе выведена из строя сегодняшним обстрелом вооруженных формирований Украины.

- По поступившей информации, при дневном обстреле Ворошиловского района повреждено здание котельной - кожух котла и труба рециркуляции. В результате вода вытекла и залила электрощитовые… Котельная остановлена, - проинформировал градоначальник.

«КП» сообщала, что украинские боевики обстреляли центр Донецка: под огнем украинских боевиков оказались улицы Университетская, Щорса и проспект Ватутина. Ракеты противника разрывались в Ворошиловском районе. Возле студгородка, Дома Правительства.

Произошли возгорания в некоторых домах на проспекте Ватутина, на улице Щорса в пятиэтажке было факельное горение газопровода. Спасатели МЧС оперативно ликвидировали очаги возгорания и вывели людей на свежий воздух. В здании детского дошкольного учреждения на улице Университетской взрывной волной выбило стекла в окнах.

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