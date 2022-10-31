Если вы стали жертвой или свидетелем преступления, незамедлительно обращайтесь за помощью. Фото: МВД ДНР

По мере освобождения территории ДНР сотрудники органов внутренних дел налаживали работу отделов полиции. Одним из наиболее актуальных вопросов была организация работы линии 102. Об этом сообщили в Центре общественных связей МВД ДНР.

Стражи порядка призывают граждан не попадаться на уловки злоумышленников и аферистов, соблюдать "нехитрые" правила предосторожности. Не демонстрируйте в общественных местах мобильный телефон, ювелирные украшения и другие ценные вещи. Не носите кошельки и телефоны в заднем кармане брюк. Не оставляйте без присмотра сумки и прочие личные вещи. Не сообщайте малознакомым людям о своих планах надолго покидать жилище. Не ходите в темное время суток по неосвещенным улицам.

Если вы стали жертвой или свидетелем преступления, незамедлительно обращайтесь за помощью по номеру 102. Помните о том, что своевременное обращение помогает раскрыть преступление по «горячим следам» и привлечь преступников к ответственности.

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