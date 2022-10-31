Станция скорой помощи в Ясиноватой подверглась удару ВСУ

Жители устраняют последствия обстрелов Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Сегодня, 31 октября, украинские боевики обстреляли станцию скорой помощи в Ясиноватой. Об этом сообщает Штаб территориальной обороны ДНР.

- Украинские боевики нанесли удар по 100-му кварталу в Ясиноватой. Ранена женщина 1973 г. р. Под обстрел попал автомобиль скорой помощи, - говорится в сводке штаба.

Ранее «КП» сообщала, что в Горловке в поселке Озеряновка (Центрально-Городской район) в результате украинского обстрела погибла мирная жительница. Повреждено здание школы № 58.

Также под обстрелом оказался центр Донецка. Украинские ракеты разрывались в Ворошиловском районе. Возле студгородка, Дома Правительства.

Загорелись некоторые дома по проспекту Ватутина, на улице Щорса было факельное горение газопровода. В здании детского дошкольного учреждения на Университетской выбило окна.

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