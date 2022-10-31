В Горловке под обстрелом ВСУ ранена девушка-подросток

Пострадавшую госпитализировали Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Сегодня, 31 октября, в Горловке в результате обстрела со стороны ВСУ ранена мирная жительница 2006 года рождения. Об этом сообщили в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК ДНР).

ЧП произошло в Никитовском районе города.

«КП» сообщала, что в Горловке в поселке Озеряновка, что в Центрально-Городском районе города, в результате украинского обстрела погибла мирная жительница. Украинские боевики наносили удары по улицам Глебова и Ботаническая. Повреждено здание сельской школы № 58.

Также сегодня в очередной раз под обстрелом оказался центр Донецка. Украинские ракеты разрывались в Ворошиловском районе города. Возле студгородка, Дома Правительства.

Загорелись некоторые дома по проспекту Ватутина. В здании детского дошкольного учреждения на улице Университетской выбило окна.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Часть меня умерла – не унять эту боль»: люди пишут письма погибшим детям Донбасса

С начала гражданской войны в Донбассе погибли больше 200 детей, тысячи – ранены (подробно)